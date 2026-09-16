Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaEconomia

Publicada em 16 de Setembro de 2026 às 19:34

Dólar e Bolsa recuam após decisão do Fed, com Copom e petróleo no radar

O Fed aumentou a taxa em 0,25 ponto percentual

O Fed aumentou a taxa em 0,25 ponto percentual

Arte/JC
Compartilhe:
Agências
O dólar recua nesta quarta-feira (16), com investidores repercutindo a alta dos juros do Fed (Federal Reserve, banco central dos EUA), que elevou a faixa da taxa básica de 3,5% a 3,75% para 3,75% a 4%, a primeira alta desde 2023.
O Fed aumentou a taxa em 0,25 ponto percentual, de forma unânime, em linha com as expectativas da maioria dos operadores. A decisão ocorre no mesmo dia da definição do Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central, que aprovou corte da Selic para 13,75% ao ano, ante os 14% atuais.
Por volta das 15h20, a moeda americana recuava 0,16%, a R$ 5,145. No mesmo horário, o Ibovespa, índice de referência do mercado acionário brasileiro, caía 0,17%, a 186.174 pontos.

Notícias relacionadas