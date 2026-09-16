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Publicada em 16 de Setembro de 2026 às 18:45

Fiergs avalia redução dos juros como positiva, mas alerta para impactos da crise institucional sobre decisões de investimentos

Presidente Claudio Bier destaca também que proximidade das eleições amplia incertezas e exige cautela nas decisões dos empresários

Presidente Claudio Bier destaca também que proximidade das eleições amplia incertezas e exige cautela nas decisões dos empresários

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Divulgação/JC
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Agências

A decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) de reduzir, nesta quarta-feira (16), em 0,25 ponto percentual a taxa Selic, é encarada pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) como acertada por contribuir para aliviar as condições financeiras restritivas enfrentadas pelas famílias e pelo setor produtivo.

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