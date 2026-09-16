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CapaEconomiaFederal Reserve

Publicada em 16 de Setembro de 2026 às 16:05

Fed aumenta taxa de juros nos EUA pela primeira vez desde julho de 2023

Em relação aos preços, o Fed reconheceu que a inflação segue elevada e afirmou que a decisão desta quarta (16) contribuirá para acelerar o retorno à meta de 2%

Em relação aos preços, o Fed reconheceu que a inflação segue elevada e afirmou que a decisão desta quarta (16) contribuirá para acelerar o retorno à meta de 2%

JIM WATSON/AFP/JC
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Agências
O Fed (Federal Reserve), o banco central dos Estados Unidos, aumentou a taxa básica de juros nesta quarta-feira (16) em 0,25 ponto percentual, para a faixa entre 3,75% e 4%. A decisão, tomada por unanimidade com 12 votos a 0, marca a primeira alta dos juros desde julho de 2023, em decisão já esperada.
Em comunicado, o Fed afirmou que a atividade econômica americana segue em expansão sólida, com gastos domésticos resilientes apesar da incerteza gerada por fatores geopolíticos. O órgão destacou ainda o crescimento forte da produtividade, os investimentos de capital robustos e um mercado de trabalho estável, com a criação de empregos acompanhando o crescimento da força de trabalho.

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