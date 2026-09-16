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Publicada em 16 de Setembro de 2026 às 17:25

Ottomar Vontobel: Santa Maria tem mão de obra qualificada, mas precisa avançar na indústria

Vontobel convesou com o Jornal do Comércio antes de participar de mais uma edição do projeto Lideranças e Perspectivas, da Pucrs

Vontobel convesou com o Jornal do Comércio antes de participar de mais uma edição do projeto Lideranças e Perspectivas, da Pucrs

TÂNIA MEINERZ/JC
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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar
Apesar da mão de obra qualificada e da grande presença de instituições de ensino superior, Santa Maria ainda tem espaço para avançar na industrialização. A avaliação é do empresário Ottomar Vontobel, que por décadas esteve à frente da CVI Refrigerantes, uma das principais empresas da Região Central do Rio Grande do Sul.

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