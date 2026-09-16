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Publicada em 16 de Setembro de 2026 às 15:19

Crise no STF impacta julgamento de ações de pejotização, uberização e reforma da Previdência

Especialistas alertam para consequências do adiamento de temas urgentes

Especialistas alertam para consequências do adiamento de temas urgentes

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL/DIVULGAÇÃO/JC
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Agências
A crise pela qual o Supremo Tribunal Federal (STF) atravessa, com o julgamento de ações envolvendo os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça em relação ao caso do Banco Master, deve impactar decisões a respeito de temas de amplo alcance econômico como pejotização e uberização.
Também estão parados, à espera da resolução do impasse entre os ministros da corte, processos ligados à reforma da Previdência Social de 2019 - que tem forte impacto no déficit do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) - e de direito tributário.

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