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Publicada em 16 de Setembro de 2026 às 18:41

Brasil estagna em 72º no ranking global de igualdade de gênero do Fórum Econômico Mundial

País alcança 71,5% de paridade entre homens e mulheres e avança na participação política

País alcança 71,5% de paridade entre homens e mulheres e avança na participação política

TÂNIA MEINERZ/JC
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Agências
O Brasil estagnou no ranking global de igualdade de gênero organizado pelo Fórum Econômico Mundial e se manteve na 72ª posição entre 145 economias no mundo. De acordo com o levantamento divulgado nesta quarta-feira (16), o país recuou 0,4 ponto percentual em relação ao ranking do ano passado, com uma pontuação de 71,5%.

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