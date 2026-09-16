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Publicada em 16 de Setembro de 2026 às 14:48

Audiência que discutirá revisão da CEEE Equatorial acontecerá no Palácio do Ministério Público

Proposta divulgada inicialmente pela Aneel prevê aumento de efeito médio de 22,31% para o consumidor

Proposta divulgada inicialmente pela Aneel prevê aumento de efeito médio de 22,31% para o consumidor

Marcelo Camargo/Agência Brasil/Divulgação/JC
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Os consumidores atendidos pela CEEE Equatorial poderão participar de forma presencial da Audiência Pública 007/2026, que discutirá a Revisão Tarifária Periódica (RTP) da distribuidora gaúcha. A sessão será realizada no dia 8 de outubro, a partir das 14h30min, no auditório do Palácio do Ministério Público do Rio Grande do Sul, localizado na Praça Marechal Deodoro, 110 - Centro Histórico de Porto Alegre. O credenciamento será realizado a partir das 14h.

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