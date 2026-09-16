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Publicada em 16 de Setembro de 2026 às 15:59

iFood anuncia investimento recorde de R$ 24 bi em meio a disputas na justiça e no Cade

Plano prevê expansão do iFood Pago e ampliação do acesso a crédito para pequenos e médios negócios

Plano prevê expansão do iFood Pago e ampliação do acesso a crédito para pequenos e médios negócios

LUIZA PRADO/JC
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Agências
O iFood anuncia nesta quarta-feira (16) que vai destinar R$ 24 bilhões em investimentos no ano fiscal de abril de 2026 a março de 2027, crescimento de 41% em relação ao ciclo anterior. O anúncio será apresentado durante o iFood Move 2026, evento para restaurantes, varejo e conveniência, realizado entre esta quarta-feira (16) e quinta (17) em São Paulo.

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