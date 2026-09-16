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Publicada em 16 de Setembro de 2026 às 18:57

B3: Regime Fácil completa 6 meses e soma R$ 161 milhões em captações

Setores diversos, de tecnologia a cosméticos, aderem ao Regime

Setores diversos, de tecnologia a cosméticos, aderem ao Regime

B3/Divulgação/JC
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Agências
O Regime Fácil completou seis meses com R$ 161 milhões captados por empresas no mercado de capitais, por meio da infraestrutura da B3. Criado para ampliar o acesso de companhias com faturamento de até R$ 500 milhões a alternativas de financiamento, o modelo registrou, desde 16 de março, cinco emissões de títulos de dívida corporativa sob as novas regras.

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