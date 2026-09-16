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CapaEconomiaIndústria

Publicada em 16 de Setembro de 2026 às 14:09

Metalúrgica Buzin pede Recuperação Judicial para reestruturar passivo e preservar operação em Caxias do Sul

Fundada em agosto de 1970, a Metalúrgica Buzin acompanha há mais de cinco décadas o desenvolvimento do polo metalmecânico da Serra Gaúcha

Fundada em agosto de 1970, a Metalúrgica Buzin acompanha há mais de cinco décadas o desenvolvimento do polo metalmecânico da Serra Gaúcha

Metalúrgica Buzin/Divulgação/JC
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JC
JC
A Metalúrgica Buzin, tradicional indústria do setor metalmecânico de Caxias do Sul, ingressou com pedido de Recuperação Judicial com o objetivo de reorganizar sua estrutura financeira, preservar a atividade produtiva e criar condições para o pagamento de seus compromissos de forma compatível com a atual capacidade de geração de caixa. A condução jurídica do processo está sob responsabilidade da advogada empresarial Aline Ribeiro.

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