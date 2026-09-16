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Publicada em 16 de Setembro de 2026 às 13:24

Juros altos e reforma tributária pressionam empresas, diz CEO do Tax Group

O CEO do Tax Group Luis Wulff reforça a necessidade de as empresas acompanharem a implantação dos novos tributos e seus efeitos sobre as operações

O CEO do Tax Group Luis Wulff reforça a necessidade de as empresas acompanharem a implantação dos novos tributos e seus efeitos sobre as operações

Guilherme Testa
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Osni Machado
Osni Machado Colunista
A combinação de juros elevados, necessidade de redução de custos e mudanças na reforma tributária colocam as empresas brasileiras diante de um ambiente de negócios que exige eficiência operacional e capacidade de adaptação. O alerta é de Luis Wulff, CEO do Tax Group, que participou do Tax Experience 2026, realizado em São Paulo, com a presença de 750 empresários e 40 painelistas e palestrantes. Para o executivo, a dificuldade de sustentar margens em um mercado pressionado pelo custo do dinheiro pode comprometer a sobrevivência de muitos negócios.

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