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Publicada em 16 de Setembro de 2026 às 12:31

Lula diz esperar que Alcolumbre coloque PEC do fim da escala 6x1 logo em votação

Durante participação no podcast Desce a Letra, Lula também defendeu mudanças na Consolidação das Leis do Trabalho

Durante participação no podcast Desce a Letra, Lula também defendeu mudanças na Consolidação das Leis do Trabalho

Evaristo Sa/ AFP/JC
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Agências
O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou nesta quarta-feira (16), esperar que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), coloque logo em votação a proposta de emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala de seis dias de trabalho para um de descanso.

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