Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaConjuntura

Publicada em 16 de Setembro de 2026 às 12:03

Índice de Atividade Econômica sobe 1,48% em 12 meses até julho, mostra BC

Indicador da agropecuária acumulou alta de 2,25% nos 12 meses até julho, contra 2,48% (revisado de 2,55%) no mesmo período até o mês anterior

Indicador da agropecuária acumulou alta de 2,25% nos 12 meses até julho, contra 2,48% (revisado de 2,55%) no mesmo período até o mês anterior

TÂNIA MEINERZ/JC
Compartilhe:
Agências
O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) acumulou alta de 1,48% nos 12 meses encerrados em julho, na série sem ajuste sazonal, informou a autarquia. É uma ligeira desaceleração frente ao mesmo período até junho, quando a alta era de 1,50% (revisado de 1,48%).

Notícias relacionadas