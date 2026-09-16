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CapaEconomiaMercado Financeiro

Publicada em 16 de Setembro de 2026 às 10:26

Dólar recua com alívio do petróleo e à espera de Fed e Copom

Às 9h20min, o dólar à vista caía 0,16%, a R$ 5,1467

Às 9h20min, o dólar à vista caía 0,16%, a R$ 5,1467

Arte/JC
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Agências
O dólar opera em baixa ante o real na manhã desta quarta-feira (16), revertendo parte da alta anterior, em meio ao leve apetite por risco no exterior, estimulado pela queda do petróleo, que reduz, por ora, os temores inflacionários e favorece a alta das bolsas internacionais e a baixa dos rendimentos dos Treasuries. Às 9h20min, o dólar à vista caía 0,16%, a R$ 5,1467.

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