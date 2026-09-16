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Publicada em 16 de Setembro de 2026 às 10:32

Petróleo cai quase 2% nesta quarta-feira após Arábia Saudita atacar houthis

Coleta de dados será feita por três anos, dando nova função à monoboia usada para movimentar petróleo

Coleta de dados será feita por três anos, dando nova função à monoboia usada para movimentar petróleo

Transpetro/JDIVULGAÇÃO/JC
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Agências
Após dois dias de alta, o preço do petróleo está em queda nesta quarta-feira (16) após a Arábia Saudita divulgar que neutralizou ataques de drones vindos dos houthis, grupo do Iêmen aliado ao Irã, e realizou ofensivas ao território iemenita.
Com a resposta saudita, os contratos de novembro do barril Brent, referência mundial, caíram para US$ 106,83 (R$ 550,63), desvalorização de 1,77% em relação ao fechamento de terça-feira (15), por volta das 8h (horário de Brasília). Na abertura, a cotação atingiu US$ 109,08 (R$ 562,23), por volta das 21h de terça.

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