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Publicada em 16 de Setembro de 2026 às 09:27

Mark Zuckerberg critica apelos para desacelerar desenvolvimento da IA

Zuckerberg defende que a dinâmica de mercado cria um incentivo para que as empresas tornem seus sistemas mais confiáveis e alinhados às preferências dos usuários

Zuckerberg defende que a dinâmica de mercado cria um incentivo para que as empresas tornem seus sistemas mais confiáveis e alinhados às preferências dos usuários

SAUL LOEB/AFP/JC
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Agências
O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, criticou apelos recentes para suspender ou desacelerar o desenvolvimento da inteligência artificial (IA), dizendo que cada laboratório tem a responsabilidade e o incentivo de avançar no ritmo necessário para treinar seus modelos com segurança. A declaração foi feita em uma publicação no X na noite desta terça-feira, após alertas de executivos de tecnologia sobre os riscos do avanço acelerado da IA e a necessidade de reforçar mecanismos de segurança.

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