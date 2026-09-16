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Publicada em 16 de Setembro de 2026 às 08:59

IPC-S sobe 0,49% na 2ª quadrissemana de setembro, após alta de 0,51% na 1ª prévia, revela FGV

Categoria de cinema registrou queda de 28,12%, puxando o índice para baixo

Categoria de cinema registrou queda de 28,12%, puxando o índice para baixo

PEDRO HENRIQUE TUBIANA/DIVULGAÇÃO/JC
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Agências
O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) da Fundação Getulio Vargas arrefeceu para 0,49% na segunda quadrissemana de setembro, após alta de 0,51% na primeira quadrissemana. O índice acumula agora alta de 3,76% nos últimos 12 meses.

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