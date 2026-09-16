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Publicada em 16 de Setembro de 2026 às 08:54

IGP-10 de setembro sobe 1,47% ante queda de 0,51% em agosto, afirma FGV

IGP-10 acumulou alta de 2,97% no ano e avanço de 3,29% em 12 meses

IGP-10 acumulou alta de 2,97% no ano e avanço de 3,29% em 12 meses

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/JC
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Agências
O Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10) subiu 1,47% em setembro, após queda de 0,51% em agosto, informou o Instituto Brasileiro de Economia (FGV IBRE) nesta quarta-feira, 16. O resultado ficou próximo ao teto das estimativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Projeções Broadcast, de avanço de 1,50%, com piso de aumento de 0,25% e mediana positiva de 1,15%.

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