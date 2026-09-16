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CapaEconomiaEconomia

Publicada em 16 de Setembro de 2026 às 07:54

Bolsas da Ásia fecham em alta com petróleo em queda e Fed no radar

Índice japonês Nikkei subiu 0,69% em Tóquio, para 63.923,00 pontos

Índice japonês Nikkei subiu 0,69% em Tóquio, para 63.923,00 pontos

Arte/Jc
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Agências

As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta quarta-feira, à medida que o petróleo voltou a cair e diante da expectativa pela decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed). O índice japonês Nikkei subiu 0,69% em Tóquio, para 63.923,00 pontos. Já o sul-coreano Kospi avançou 1,37% em Seul, para 6.717,97 pontos. O Hang Seng teve modesto ganho de 0,19% em Hong Kong, para 24.713,78 pontos, e o Taiex registrou alta de 0,74% em Taiwan, para 45.848,90 pontos.

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