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Publicada em 15 de Setembro de 2026 às 18:33

Empresa gaúcha lança o Chat BCB, IA pensada para simplificar regras do Banco Central

Matheus Frozzi, CEO do Tasklaw e Layon Lopes, CEO do Silva Lopes Advogados, apresentaram a tecnologia na FEBRABAN TECH 2026

Matheus Frozzi, CEO do Tasklaw e Layon Lopes, CEO do Silva Lopes Advogados, apresentaram a tecnologia na FEBRABAN TECH 2026

TASKLAW/REPRODUÇÃO/JC
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Jamil Aiquel
Jamil Aiquel Repórter
A startup gaúcha Tasklaw, com sede em Porto Alegre, em parceria com o escritório Silva Lopes Advogados, lançou oficialmente o ChatBCB, uma ferramenta de inteligência artificial voltada exclusivamente para o mercado financeiro. O sistema monitora, organiza e interpreta os atos normativos do Banco Central do Brasil (Bacen) e do Conselho Monetário Nacional (CMN) de forma automatizada, buscando otimizar a rotina das áreas jurídicas e de compliance de bancos, fintechs e instituições de pagamento.

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