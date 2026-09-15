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Publicada em 15 de Setembro de 2026 às 18:51

Petrobras sobe com petróleo e impulsiona Ibovespa, com cena política no radar

Ibovespa sobe com ações da Petrobras; crise política e STF no radar

Ibovespa sobe com ações da Petrobras; crise política e STF no radar

ARTE/JC
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Agências


Na contramão das bolsas norte-americanas, o Ibovespa encerrou a sessão desta terça-feira (15), em alta de 0,54%, aos 186.502,64 pontos, pautado pela disparada do petróleo no exterior e o efeito positivo disso para as ações da Petrobras. Embora o avanço da commodity traga dúvidas sobre os efeitos para a inflação global, justamente em um momento de alta de juros nos países desenvolvidos, o impulso forte da estatal brasileira acaba ditando o ritmo do desempenho do índice.

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