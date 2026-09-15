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CapaEconomiaBolsas De Nova York

Publicada em 15 de Setembro de 2026 às 17:54

Bolsas de NY fecham em queda após nova alta do petróleo e dos juros dos Treasuries

O Dow Jones fechou em queda de 0,63%, em 52.092,75 pontos; o S&P 500 perdeu 0,45%, nos 7.585,77 pontos; e o Nasdaq caiu 0,78%, encerrando em 25.981,57 pontos

O Dow Jones fechou em queda de 0,63%, em 52.092,75 pontos; o S&P 500 perdeu 0,45%, nos 7.585,77 pontos; e o Nasdaq caiu 0,78%, encerrando em 25.981,57 pontos

Arte/JC
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Agências
As bolsas de Nova York fecharam em queda nesta terça-feira (15), com os mercados avessos ao risco em meio à nova alta nos preços do petróleo e dos juros de prazo mais longo dos Treasuries. Os investidores também aguardam a decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), prevista para a quarta-feira, 16.

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