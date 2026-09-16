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CapaEconomiaTurismo

Publicada em 16 de Setembro de 2026 às 17:52

Rede de hotéis cria estratégias para empregabilidade de profissionais 60 +

A camareira Izete Scarsi, 71 anos, participou da capacitação e foi efetivada no ano passado

A camareira Izete Scarsi, 71 anos, participou da capacitação e foi efetivada no ano passado

Rede Laghetto/Divulgação/JC
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Maria Amélia Vargas
Maria Amélia Vargas Editora-Assistente
Nem sempre é fácil entrar no mercado de trabalho quando ainda não se tem experiência. Da mesma forma, recomeçar depois dos 60 anos também costuma apresentar dificuldades. Para driblar esses obstáculos, empresas do ramo criam iniciativas para apoiar esses dois grupos distintos de trabalhadores

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