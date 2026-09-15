Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaPetróleo

Publicada em 15 de Setembro de 2026 às 17:29

Petróleo fecha em alta e Brent e aproxima dos US$ 110 com oferta da Arábia Saudita em xeque

Negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), o petróleo Brent para novembro, fechou em alta de 2,9% (US$ 3,07), a US$ 108,75 o barril

Negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), o petróleo Brent para novembro, fechou em alta de 2,9% (US$ 3,07), a US$ 108,75 o barril

ATTA KENARE/AFP/JC
Compartilhe:
Agências
O petróleo fechou em alta nesta terça-feira (15), à medida que os investidores avaliam os impactos sobre a oferta da commodity na Arábia Saudita após ataques dos houthis, do Iêmen, a um importante oleoduto no país nesta semana.

Notícias relacionadas