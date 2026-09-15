Previsão de déficit primário em 2026 cai de R$ 59,145 bi para R$ 52,271 bi no Prisma Fiscal

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Publicada em 15 de Setembro de 2026 às 18:43
Estratégias fiscais buscam superávit de R$ 34,3 bi; veja mudançasRafa Neddermeyer/Agência Brasil/JC
A mediana do Prisma Fiscal para o déficit primário do governo central em 2026 caiu de R$ 59,145 bilhões em agosto para R$ 52,271 bilhões em setembro. A estimativa intermediária para 2027, que estava em R$ 55,000 bilhões em agosto, foi para R$ 45,350 bilhões. Os números foram divulgados pela Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda nesta terça-feira (15). A coleta dos dados foi fechada no 5.º dia útil de setembro.