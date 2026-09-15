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CapaEconomiaTecnologias

Publicada em 15 de Setembro de 2026 às 13:56

Lula sanciona projeto de lei do Redata, regime de desoneração do setor de data centers

Lula também sancionou nesta terça o projeto de lei complementar que afasta travas fiscais e libera o Redata ainda neste ano

Lula também sancionou nesta terça o projeto de lei complementar que afasta travas fiscais e libera o Redata ainda neste ano

EVARISTO SA
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Agências
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), sancionou nesta terça-feira (15), a lei que instituiu o Redata, regime de desoneração do setor de data centers. A nova lei suspende tributos federais sobre a compra de equipamentos de tecnologia da informação destinados a esses empreendimentos, entre eles o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

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