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Publicada em 15 de Setembro de 2026 às 12:14

Ibovespa tem leve alta, de olho em sessão no STF e eleição

Às 11h15min desta terça, tinha alta de 0,24%, aos 185.939,52 pontos

Às 11h15min desta terça, tinha alta de 0,24%, aos 185.939,52 pontos

ARTE/JC
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Agências
O Ibovespa tenta defender alta nesta terça-feira (15), mas tem dificuldades em manter o nível de 186 mil pontos da máxima intradia. O principal indicador da B3 abriu em 185.501,62 pontos, estável. Entre a máxima em 186.465,12 pontos (+0,52%) e a mínima a 185.055,57 pontos (-0,24%), oscilou 1.400 pontos.

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