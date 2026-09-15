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Publicada em 15 de Setembro de 2026 às 14:38

Cozinha Itinerante reúne 200 mulheres em formação gratuita em Porto Alegre

Sodexo patrocina evento de qualificação culinária e empreendedorismo no RS

Sodexo patrocina evento de qualificação culinária e empreendedorismo no RS

Agnês Noll/JC
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Agnês Noll
Agnês Noll
Porto Alegre recebe, entre os dias 15 e 17 de setembro, uma etapa da Cozinha Itinerante, projeto que oferece formação gratuita em gastronomia e empreendedorismo para mulheres. A iniciativa reúne cerca de 200 participantes na tenda montada no estacionamento do Centro Estadual de Treinamento Esportivo (CETE), no bairro Menino Deus, com atividades voltadas à qualificação profissional, geração de renda e valorização da gastronomia brasileira.

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