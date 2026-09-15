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CapaEconomiaConjuntura

Publicada em 15 de Setembro de 2026 às 10:57

Começa a primeira etapa da reunião do Copom, de análise de conjuntura

Nesta fase, presidente Gabriel Galípolo e diretores assistem a apresentações técnicas do corpo funcional sobre a economia

Nesta fase, presidente Gabriel Galípolo e diretores assistem a apresentações técnicas do corpo funcional sobre a economia

Lula Marques/Agência Brasil/Divulgação/JC
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Agências
A primeira etapa da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) começou às 10h06min desta terça-feira (15), informou o Banco Central. Nesta fase, o presidente da autarquia, Gabriel Galípolo, e os seis diretores assistem a apresentações técnicas do corpo funcional sobre a economia para embasar a decisão sobre a taxa Selic.

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