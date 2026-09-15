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Publicada em 15 de Setembro de 2026 às 10:06

Dólar abre estável com guerra no Irã e crise do STF no radar

Dólar abriu próximo da estabilidade nesta terça-feira

Dólar abriu próximo da estabilidade nesta terça-feira

Arte/JC
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Agências
O dólar abriu próximo da estabilidade nesta terça-feira (15), com a alta do petróleo e o cenário político, em especial a crise do Supremo Tribunal Federal (STF), no radar dos investidores. O pregão é marcado pelo início da sessão que julgará a relação entre o ministro Alexandre de Moraes e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.
Por volta das 9h20min, o dólar recuava 0,08%, a R$ 5,143. Lá fora, o índice DXY, que mede o desempenho da moeda americana ante seis outras divisas fortes, avançava 0,23%
Na máxima do dia, o petróleo Brent, referência mundial da commodity, chegou a avançar 2,54%, a US$ 108. Na segunda-feira (14), o Brent havia chegado a avançar  4,90%, a US$ 109,74, na máxima do dia.

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