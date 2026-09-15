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CapaEconomiaEconomia

Publicada em 15 de Setembro de 2026 às 07:45

Bolsas da Ásia fecham em baixa após queda de ações de IA em NY e dados mistos da China

Na China continental, o Xangai Composto caiu 0,54%, para 3.864,28 pontos

Na China continental, o Xangai Composto caiu 0,54%, para 3.864,28 pontos

Arte/Jc
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Agências
As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta terça-feira, após a queda de ações ligadas à inteligência artificial em Wall Street ontem e em meio a dados econômicos mistos da China. O índice japonês Nikkei ficou praticamente estável em Tóquio, com perda marginal de 0,01%, para 63.484,10 pontos.

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