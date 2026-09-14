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Publicada em 14 de Setembro de 2026 às 21:17

Dólar sobe e fecha perto de R$ 5,15 com aversão a risco

A pressão refletiu a valorização da moeda estadunidense no exterior

A pressão refletiu a valorização da moeda estadunidense no exterior

Arte/JC
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Agências
O dólar e a bolsa brasileira encerraram a segunda-feira (14) pressionados pela aversão ao risco nos mercados, em um dia marcado pelo avanço do petróleo, incertezas no cenário político doméstico e tensões geopolíticas. A moeda estadunidense aproximou-se de R$ 5,15, enquanto o Ibovespa caiu quase 1%.

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