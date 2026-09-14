Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaMercado Financeiro

Publicada em 14 de Setembro de 2026 às 19:12

Dólar fecha em alta com avanço do petróleo e cenário político em foco; Bolsa recua

Dólar fechou em alta de 0,48%, a R$ 5,148, nesta segunda-feira

Dólar fechou em alta de 0,48%, a R$ 5,148, nesta segunda-feira

Arte/JC
Compartilhe:
Agências
O dólar fechou em alta de 0,48%, a R$ 5,148, nesta segunda-feira (14), com o forte avanço do petróleo no exterior aumentando a cautela entre investidores e pressionando ativos de mercados emergentes. 
Durante o pregão, o comportamento da moeda americana espelhou o do exterior e chegou a R$ 5,182, alta de 1,15%, na máxima do dia. Lá fora, o índice DXY, que mede o desempenho do dólar ante seis outras divisas fortes, subiu 0,27%.
A Bolsa, por outro lado, recuou 0,91%, a 185.500 pontos com as ações de petrolíferas em alta, na contramão da maior parte dos papéis.

Notícias relacionadas