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Publicada em 14 de Setembro de 2026 às 18:29

Nordex espera fechar contrato com parque eólico para instalar fábrica de torres no RS

Novas usinas no Estado incentiva desenvolvimento de outros elos do setor de energia

Novas usinas no Estado incentiva desenvolvimento de outros elos do setor de energia

TÂNIA MEINERZ/ARQUIVO/JC
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Jefferson Klein
Jefferson Klein Repórter
A empresa Nordex, que já vem há alguns anos estudando a construção de uma fábrica de torres eólicas de concreto no Rio Grande do Sul, pode em breve confirmar esse empreendimento. No entanto, o Sales Manager para o Brasil da companhia, Robertison Brito, ressalta que, para o complexo ir adiante, é preciso fechar um contrato de fornecimento de máquinas para alguma usina a ser construída no Estado.  

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