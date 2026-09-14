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CapaEconomiaEnergia

Publicada em 14 de Setembro de 2026 às 18:16

RS se prepara para novas tecnologias do setor eólico

Tema foi debatido em workshop realizado nesta segunda-feira (14)

Tema foi debatido em workshop realizado nesta segunda-feira (14)

Jefferson Klein/Especial/JC
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Jefferson Klein
Jefferson Klein Repórter
A perspectiva da construção de mais parques eólicos gaúchos em um horizonte de curto prazo também faz com que novas tecnologias adotadas nesse segmento comecem a ser introduzidas no Estado. Um dos principais fatores que deve distinguir as antigas usinas já em operação no Rio Grande do Sul dos novos complexos é a potência dos aerogeradores, que vem aumentando e acarreta modernizações dos órgãos ambientais para licenciar os empreendimentos.

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