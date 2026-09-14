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CapaEconomiaBolsas De Nova York

Publicada em 14 de Setembro de 2026 às 17:56

Bolsas de NY fecham em queda com alerta de CEOs sobre IA e petróleo cima dos US$ 100

O Dow Jones fechou em queda de 0,29%, em 52.421,28 pontos; o S&P 500 perdeu 0,48%, nos 7.619,94 pontos; e o Nasdaq caiu 0,56%, encerrando em 26.186,41 pontos

O Dow Jones fechou em queda de 0,29%, em 52.421,28 pontos; o S&P 500 perdeu 0,48%, nos 7.619,94 pontos; e o Nasdaq caiu 0,56%, encerrando em 26.186,41 pontos

Arte/JC
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Agências
As bolsas de Nova York fecharam em queda nesta segunda-feira (14), com alerta de CEOs de grandes empresas de tecnologia sobre a necessidade de desaceleração da inteligência artificial (IA) diante de avanço desenfreado e temores de segurança. Pressionaram também os índices o avanço do petróleo antes da reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed) desta semana.

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