Bolsas de NY fecham em queda com alerta de CEOs sobre IA e petróleo cima dos US$ 100

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Publicada em 14 de Setembro de 2026 às 17:56
O Dow Jones fechou em queda de 0,29%, em 52.421,28 pontos; o S&P 500 perdeu 0,48%, nos 7.619,94 pontos; e o Nasdaq caiu 0,56%, encerrando em 26.186,41 pontosArte/JC