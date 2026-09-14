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CapaEconomiaPetróleo

Publicada em 14 de Setembro de 2026 às 17:50

Petróleo fecha em alta com paralisação em oleoduto saudita e preocupações com a oferta

Negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), o petróleo Brent para novembro, fechou em alta de 1,02% (US$ 1,07), a US$ 105,68 o barril

Negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), o petróleo Brent para novembro, fechou em alta de 1,02% (US$ 1,07), a US$ 105,68 o barril

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
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Agências
O petróleo fechou em alta nesta segunda-feira (14), à medida que o conflito no Oriente Médio se aprofunda, com os Houthis avançando nas proximidades do Estreito de Bab al-Mandeb e os ataques de drones ao oleoduto saudita Leste-Oeste ampliando preocupações de mais restrições na oferta. Os preços do Brent, entretanto, que chegaram a se aproximar de US$ 110 por barril mais cedo, perderam fôlego no decorrer do pregão, mas não o suficiente para reverter o movimento altista.

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