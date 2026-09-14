Petróleo fecha em alta com paralisação em oleoduto saudita e preocupações com a oferta

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Publicada em 14 de Setembro de 2026 às 17:50
Negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), o petróleo Brent para novembro, fechou em alta de 1,02% (US$ 1,07), a US$ 105,68 o barrilRafa Neddermeyer/Agência Brasil