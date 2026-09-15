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Publicada em 15 de Setembro de 2026 às 00:25

CNI: indústria completa 21 meses sem confiar na atividade, maior período desde 2015

Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei) recuou 1,4 ponto em setembro

Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei) recuou 1,4 ponto em setembro

TÂNIA MEINERZ/JC
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Agências
Pesquisa divulgada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) nesta segunda-feira (14) mostra que a indústria está há 21 meses sem confiança no setor industrial e na economia brasileira, o maior período já registrado desde 2015 e 2016. A queda é explicada pela piora tanto da avaliação sobre as condições atuais quanto das expectativas para os próximos seis meses, com destaque para a piora mais acentuada na percepção sobre a economia. 

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