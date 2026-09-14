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Publicada em 14 de Setembro de 2026 às 17:41

Entenda o que é o "trade eleitoral" e como as pesquisas podem afetar a Bolsa e o dólar

Recente aproximação entre Lula e Flávio Bolsonaro nas sondagens coincide com forte valorização do Ibovespa

Recente aproximação entre Lula e Flávio Bolsonaro nas sondagens coincide com forte valorização do Ibovespa

Ilustração gerada por IA
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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar
As pesquisas eleitorais servem para medir as intenções dos eleitores, mas, a poucas semanas da votação, seus resultados também passaram a orientar parte das apostas no mercado financeiro. A recente aproximação entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) nas sondagens para o segundo turno coincide com uma forte valorização da Bolsa brasileira e com o fortalecimento do real nas últimas semanas.

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