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Publicada em 14 de Setembro de 2026 às 17:52

Alunas adolescentes têm chance menor que alunos de dominar conceitos de finanças

Estudo com 516 estudantes mostra que 29,6% das meninas dominam ao menos três conceitos financeiros, ante 43,9% dos meninos

Estudo com 516 estudantes mostra que 29,6% das meninas dominam ao menos três conceitos financeiros, ante 43,9% dos meninos

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Agências


As adolescentes brasileiras têm uma chance 14,3 pontos percentuais menor de dominar conceitos básicos de finanças do que colegas do sexo oposto, o que sugere que papéis de gênero moldam a familiaridade com o tema desde muito antes da vida adulta.

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