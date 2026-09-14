Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaTransporte

Publicada em 14 de Setembro de 2026 às 17:48

Frete sobe 1,04% em agosto mesmo com novo recuo do diesel, aponta IFR

Alta do frete ocorre apesar da queda do diesel, com novas regras, maior fiscalização e demanda do agronegócio pressionando os custos do transporte rodoviário

Alta do frete ocorre apesar da queda do diesel, com novas regras, maior fiscalização e demanda do agronegócio pressionando os custos do transporte rodoviário

Dani Barcellos/ Especial
Compartilhe:
Agências


O preço médio do frete por quilômetro rodado encerrou agosto em R$ 8,72, ante R$ 8,63 em julho, alta de 1,04%, segundo o Índice de Frete Rodoviário da Edenred (IFR), elaborado a partir de dados da plataforma Repom. A elevação ocorre apesar do alívio nos custos operacionais com o diesel, que registrou em agosto o quarto mês consecutivo de queda nas bombas, de acordo com o Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL).

Notícias relacionadas