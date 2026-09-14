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Publicada em 14 de Setembro de 2026 às 17:42

Para 41%, economia do País vai melhorar nos próximos 6 meses, aponta pesquisa BTG/Nexus

Otimismo com a economia cresce cinco pontos percentuais, enquanto percepção negativa sobre o cenário atual permanece majoritária entre os brasileiros

Otimismo com a economia cresce cinco pontos percentuais, enquanto percepção negativa sobre o cenário atual permanece majoritária entre os brasileiros

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/JC
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Agências


A parcela dos brasileiros que espera uma melhora da economia do País nos próximos seis meses subiu de 36% para 41%, segundo pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira (14). No sentido oposto, o porcentual dos que projetam uma piora caiu de 29% para 22%.

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