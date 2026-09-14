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CapaEconomiaInadimplência

Publicada em 14 de Setembro de 2026 às 15:56

Inadimplência no Rio Grande do Sul cresce, mas segue abaixo da média nacional

No Rio Grande do Sul, 46,92% da população adulta encontra-se inadimplente

No Rio Grande do Sul, 46,92% da população adulta encontra-se inadimplente

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Cássio Fonseca
Cássio Fonseca Repórter
O endividamento do brasileiro já está consolidado como um dos principais desafios da economia do País, muito por conta da inflação e da taxa de juros elevada e resistente à rota de queda. Conforme o Mapa da Inadimplência e Negociação de Dívidas da Serasa, que detalha o panorama de agosto, 83 milhões de pessoas possuem dívidas vencidas, totalizando R$ 592 bilhões pendentes.

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