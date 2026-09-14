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Publicada em 14 de Setembro de 2026 às 11:08

Dólar avança ante real com petróleo em alta e cautela eleitoral do mercado

Dólar à vista tinha máxima a R$ 5,1704, com alta de 0,88%, nesta segunda-feira

Dólar à vista tinha máxima a R$ 5,1704, com alta de 0,88%, nesta segunda-feira

Arte/JC
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Agências
O dólar à vista sobe e os juros futuros avançam, refletindo a cautela com o cenário externo, a alta de mais de 3% do petróleo e as incertezas domésticas, diante da crise no STF e de pesquisas eleitorais que ainda não mostram mudança efetiva na liderança do presidente Lula (PT) no segundo turno. Às 9h41min, o dólar à vista tinha máxima a R$ 5,1704, com alta de 0,88%

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