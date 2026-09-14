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CapaEconomiaConjuntura

Publicada em 14 de Setembro de 2026 às 09:46

Expectativa para o dólar no fim de 2026 fica em R$ 5,20 pela 13ª semana seguida

Mediana foi divulgada através do relatório Focus do Banco Central

Mediana foi divulgada através do relatório Focus do Banco Central

Marcello Casal JR/Agência Brasil/Divulgação/JC
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Agências
A mediana das expectativas do mercado financeiro no relatório Focus do Banco Central para a cotação do dólar no fim de 2026 continuou em R$ 5,20 pela 13ª semana seguida. Considerando apenas as 75 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa intermediária passou também continuou em R$ 5,20.
A mediana para a cotação da moeda americana no fim de 2027 caiu de R$ 5,30 para R$ 5,28. Quatro semanas atrás, era de R$ 5,29. A projeção para o fim de 2028 continuou em R$ 5,30 pela oitava semana seguida.
A estimativa para 2029 oscilou de R$ 5,35 para R$ 5,36. Há um mês, era de R$ 5,36. A projeção anual de câmbio publicada no Focus é calculada com base na média para a taxa no mês de dezembro, e não no valor projetado para o último dia útil de cada ano, como era até 2020.
*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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