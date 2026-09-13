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CapaEconomiaInadimplência

Publicada em 13 de Setembro de 2026 às 17:48

Total de inadimplentes no Brasil se estabiliza em agosto

Levantamento foi feito pela Serasa

Levantamento foi feito pela Serasa

Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Divulgação/JC
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Jefferson Klein
Jefferson Klein Repórter
De acordo com o Mapa da Inadimplência e Renegociação de Dívidas da Serasa, agosto registrou um total de aproximadamente 83,9 milhões de inadimplentes no Brasil. O resultado é praticamente uma estagnação em relação a julho, já que a oscilação foi de apenas 0,06%.

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