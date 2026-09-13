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Publicada em 13 de Setembro de 2026 às 11:38

Parque Canoas de Inovação irá mudar o modelo de gestão para destravar expansão

PCI, no longo prazo, mira 90 empresas, com geração de 10 mil empregos no município

PCI, no longo prazo, mira 90 empresas, com geração de 10 mil empregos no município

CARLOS CHAVES
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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar
O Parque Canoas de Inovação (PCI) se prepara para uma nova etapa de expansão depois de passar boa parte de seus primeiros anos com apenas três empresas instaladas. Inaugurado em 2018, o complexo localizado no bairro Guajuviras agora tem três novos empreendimentos em processo de instalação, prepara a oferta de outros quatro terrenos e avança no planejamento de uma segunda fase, com 22 hectares.

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