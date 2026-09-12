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Publicada em 12 de Setembro de 2026 às 19:08

Inadimplência sobe 0,35% no RS em agosto

Número de devedores ultrapassa 4 milhões no Rio Grande do Sul, totalizando R$ 18.3 milhões em dívidas

Número de devedores ultrapassa 4 milhões no Rio Grande do Sul, totalizando R$ 18.3 milhões em dívidas

José Cruz/Agência Brasil/Divulgação/JC
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O número de inadimplentes no Rio Grande do Sul apresentou um crescimento de 0,35% no mês de agosto, segundo levantamento do Mapa da Inadimplência e Renegociação de Dívidas da Serasa. O estudo mostra que são 4,1 milhões de consumidores — ou 46,92% da população adulta — que possuem R$ 18,3 milhões de dívidas. 
A inadimplência voltou a subir no Estado após apresentar uma queda de 0,11% no mês de julho. No mês passado, o Rio Grande do Sul figurou ao lado de mais 6 estados no decrescimento do número. 
O levantamento ainda diz que 26,97% das dívidas são para bancos e cartões de crédito. Nacionalmente, o valor devido chega a R$ 7.049,68 por pessoa, cerca de quatro vezes o valor do salário mínimo.

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