Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaDólar

Publicada em 11 de Setembro de 2026 às 18:08

Dólar vai a R$ 5,12 com temor do mercado de denúncias contra Flávio no caso Master

Após tocar máxima de R$ 5,1330, o dólar à vista terminou a sessão em alta de 0,44%, a R$ 5,1254, reduzindo as perdas na semana a 0,11%

Após tocar máxima de R$ 5,1330, o dólar à vista terminou a sessão em alta de 0,44%, a R$ 5,1254, reduzindo as perdas na semana a 0,11%

Arte/JC
Compartilhe:
Agências
Após recuar pela manhã e oscilar ao redor da estabilidade no início da tarde, o dólar ganhou força nas últimas horas do pregão e terminou a sexta-feira (11), em alta firme, na casa de R$ 5,12. A taxa de câmbio aproximou-se dos níveis de fechamento da sexta-feira passada, quando ainda não estava completamente delineado o quadro de empate técnico na corrida presidencial.

Notícias relacionadas