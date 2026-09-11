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CapaEconomiaBolsas De Nova York

Publicada em 11 de Setembro de 2026 às 17:59

Bolsas de NY fecham dia em alta com alívio do petróleo, mas caem na semana com Fed no radar

O índice Dow Jones subiu 0,98%, aos 52.572,91 pontos. O S&P 500 avançou 0,86%, a 7.656,95 pontos e o Nasdaq teve alta de 0,96%, encerrando em 26.333,04 pontos

O índice Dow Jones subiu 0,98%, aos 52.572,91 pontos. O S&P 500 avançou 0,86%, a 7.656,95 pontos e o Nasdaq teve alta de 0,96%, encerrando em 26.333,04 pontos

Arte/JC
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Agências
As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta sexta-feira (11), recuperando parte das perdas semanais, num movimento impulsionado pelo alívio nos preços do petróleo, apesar das tensões persistentes no Oriente Médio. Os investidores também colocaram em segundo plano os temores de um possível aumento de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) na próxima semana.

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