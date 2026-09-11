Bolsas de NY fecham dia em alta com alívio do petróleo, mas caem na semana com Fed no radar

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Publicada em 11 de Setembro de 2026 às 17:59
O índice Dow Jones subiu 0,98%, aos 52.572,91 pontos. O S&P 500 avançou 0,86%, a 7.656,95 pontos e o Nasdaq teve alta de 0,96%, encerrando em 26.333,04 pontosArte/JC